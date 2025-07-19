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Азербайджан увеличил доходы от экспорта сахара более чем на 56%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта сахара более чем на 56% В январе-июне этого года Азербайджан импортировал сахар и кондитерские изделия из сахара на сумму 116,951 млн долларов США.
Бизнес
19 июля 2025 г. 09:28
Азербайджан увеличил доходы от экспорта сахара более чем на 56%

В январе-июне этого года Азербайджан импортировал сахар и кондитерские изделия из сахара на сумму 116,951 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 7% больше, чем за тот же период 2024 года.

За отчетный период Азербайджан также экспортировал сахар и кондитерские изделия из сахара на сумму 22,046 млн долларов США, что на 56,3% больше, чем год назад.

За 6 месяцев импорт сахара и кондитерских изделий из сахара составил 1,02% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,17% от общего экспорта.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts over 56% growth in revenues from sugar exports
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şəkər ixracından gəlirini 56 %-dən çox artırıb

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