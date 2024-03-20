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Азербайджан сократил расходы на импорт молока и сливок более чем на 25%

Азербайджан сократил расходы на импорт молока и сливок более чем на 25% В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 1 993 тонны молока и сливок.
Бизнес
20 марта 2024 г. 13:58
Азербайджан сократил расходы на импорт молока и сливок более чем на 25%

В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 1 993 тонны молока и сливок.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость ввезенного за два месяца молока и сливок составила 3 млн 151 тыс. долларов США.

Это на 103 тонны (5,4 %) больше показателя 2023 года в количественном и на 1 млн 105 тыс. долларов США (25,9 %) меньше в стоимостном выражении.

Расходы на импорт молока и сливок за отчетный период составили 0,1% от общих импортных расходов Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan süd və qaymaq idxalına çəkdiyi xərci 25 %-dən çox azaldıb

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