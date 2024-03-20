Азербайджан сократил расходы на импорт молока и сливок более чем на 25%

В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 1 993 тонны молока и сливок.

В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 1 993 тонны молока и сливок.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость ввезенного за два месяца молока и сливок составила 3 млн 151 тыс. долларов США.

Это на 103 тонны (5,4 %) больше показателя 2023 года в количественном и на 1 млн 105 тыс. долларов США (25,9 %) меньше в стоимостном выражении.

Расходы на импорт молока и сливок за отчетный период составили 0,1% от общих импортных расходов Азербайджана.