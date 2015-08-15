​Азербайджан сократил импорт табака на 18%

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 178 414,87 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 38 920,03 тыс. долларов или 17,91% меньше по сравнению с 2014 годом. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 3,36% от общего объема импорта за семь месяцев 2015 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 3 971,68 тыс. долларов, что на 3 206,64 тыс. долларов или в 1,8 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,05% от общего объема экспорта за 2015 год.