Азербайджан сократил импорт из стран Евросоюза на 18%

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года объем экспорта из Азербайджана в страны Евросоюза составил 11,060 млрд. долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период экспорт из этих стран в Азербайджан, напротив, сократился на 17,9% и составил 2,740 млрд. долларов. В результате экспорт в страны ЕС составил 53,4% от общего экспорта страны, импорт же составил 33,78%.

Экспорт в Италию, составляющий основную часть экспорта в страны ЕС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 13,5% и составил 4,624 млрд. долларов. За этот период импорт, напротив, вырос на 11,8% и составил 232,2 млн. долларов.

Отметим, что за отчетный период 22,3% экспорта из Азербайджана приходится на долю этой страны. Таким образом, Италия вновь стала лидером по экспорту среди основных стран. По импорту же на первом месте находится Россия, доля которой в общем импорте страны составила 14,4% или же 1,167 млрд. долларов.

Отметим, что за январь-ноябрь Азербайджан осуществил торговые операции в объеме 28,825 млрд. долларов со 147 странами-торговыми партнерами, из которых 8,112 млрд. долларов пришлось на долю импорта, 20,713 млрд. долларов - экспорта. В результате положительное сальдо в торговых операциях составило 12,601 млрд. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта возрос на 16,6%, экспорт сократился на 5,8%, положительное сальдо увеличилось на 2,7%.