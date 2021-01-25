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Азербайджан сократил импорт иранской продукции

Азербайджан сократил импорт иранской продукции В 2020 году экспорт Азербайджана в Иран по сравнению с 2019 годом сократился более чем в 6,2 раза
Бизнес
25 января 2021 г. 16:17
Азербайджан сократил импорт иранской продукции

Объем экспортируемой продукции в период с марта по декабрь 2020 года на пограничном пункте Билех Савар Ардебильской области Ирана увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 136 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в основном Иран экспортировал картофель, стекло, керамические и пластиковые изделия.

Наибольшие объемы экспорта на этом пограничном переходе пришлись на Россию, Грузию и Азербайджан.

Напомним, что в 2020 году экспорт Азербайджана в Иран по сравнению с 2019 годом сократился более чем в 6,2 раза и составил 1 млн 349 тыс. долларов США, а импорт - более чем в 3 раза и составил 24 млн 052 тыс. долларов США.

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Версия на английском языке Azerbaijan among three main destinations of Iranian exports
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İranın ixracında üç əsas ölkələrdən biridir

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