Азербайджан сократил импорт иранской продукции

В 2020 году экспорт Азербайджана в Иран по сравнению с 2019 годом сократился более чем в 6,2 раза

Объем экспортируемой продукции в период с марта по декабрь 2020 года на пограничном пункте Билех Савар Ардебильской области Ирана увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 136 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в основном Иран экспортировал картофель, стекло, керамические и пластиковые изделия.

Наибольшие объемы экспорта на этом пограничном переходе пришлись на Россию, Грузию и Азербайджан.

Напомним, что в 2020 году экспорт Азербайджана в Иран по сравнению с 2019 годом сократился более чем в 6,2 раза и составил 1 млн 349 тыс. долларов США, а импорт - более чем в 3 раза и составил 24 млн 052 тыс. долларов США.