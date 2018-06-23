Азербайджан сократил экспорт и увеличил импорт напитков

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года Азербайджан экспортировал алкогольных и безалкогольных напитков на 6,079 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4,073 млн долларов или 40,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За 5 месяцев экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,2% общего объема экспорта.

За отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков на 27,316 млн долларов, что на 4,152 млн долларов или 17,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,8%.