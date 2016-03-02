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    Азербайджан принял участие на международной выставке "ViroExpo 2016" в Хорватии

    На выставке приняли участие более 700 компаний со всего мира

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан принял участие на международной выставке экономики, ремесла и сельского хозяйства "ViroExpo 2016", прошедшей в Хорватии.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Хорватии, на павильоне на выставке была дана подробная информация об истории, туристическом потенциале страны, представлены сувениры, образцы искусства.

    Также было представлено демонстрационное видео об Азербайджане.

    Отметим, что на выставке приняли участие более 700 компаний со всего мира.

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