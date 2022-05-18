Азербайджан пригласил израильские компании к активному партнерству

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одедом Фореером.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одедом Фореером.

Об этом"Report" сообщили в министерстве.

М.Джаббаров отметил, что исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений с Израилем, продолжается работа по расширению экономического сотрудничества между двумя странами. Он проинформировал о благоприятной бизнес- и инвестиционной среде в Азербайджане, экономическом потенциале освобожденных территорий, заострил внимание на возможности развития сотрудничества, пригласил израильские компании воспользоваться деловой средой нашей страны и к активному партнерству.

O.Форер отметил, что его страна придает важное значение развитию экономического сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в аграрной сфере, проявляет интерес к участию израильских компаний в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, поделился мнением об усилении партнерства.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в различных сферах экономики, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами, сельского хозяйства и научно-исследовательского сотрудничества.