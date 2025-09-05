Азербайджан обсудил расширение экономического сотрудничества с Аргентиной

Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и пр. в рамках 2-го заседания Совместной рабочей группы по торговле и экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, заседание состоялось в рамках визита первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева в Буэнос-Айрес.

На заседании присутствовали представители министерств иностранных дел, цифрового развития и транспорта, науки и образования Азербайджана, а также ряда госагентств и структур.

В протоколе, подписанном по итогам мероприятия, отражены вопросы сотрудничества в сферах торговли, промышленности, инвестиций, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, здравоохранения, транспорта и транзита, цифрового развития, инноваций, науки, образования и туризма.