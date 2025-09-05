Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Азербайджан обсудил расширение экономического сотрудничества с Аргентиной

    Бизнес
    • 05 сентября, 2025
    • 18:57
    Азербайджан обсудил расширение экономического сотрудничества с Аргентиной

    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и пр. в рамках 2-го заседания Совместной рабочей группы по торговле и экономическому сотрудничеству.

    Как сообщает Report, заседание состоялось в рамках визита первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева в Буэнос-Айрес.

    На заседании присутствовали представители министерств иностранных дел, цифрового развития и транспорта, науки и образования Азербайджана, а также ряда госагентств и структур. 

    В протоколе, подписанном по итогам мероприятия, отражены вопросы сотрудничества в сферах торговли, промышленности, инвестиций, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, здравоохранения, транспорта и транзита, цифрового развития, инноваций, науки, образования и туризма.

    Азербайджан Аргентина экономическое сотрудничество
    Argentina biznesinə Azərbaycanın sənaye zonalarından regional bazarlara çıxış imkanları təklif olunub
    Azerbaijan, Argentina mull expansion of economic cooperation

    Последние новости

    20:14
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    20:10

    Правительство ЮАР поддержало заявку министерства спорта на проведение в стране Гран-при "Формулы-1"

    Формула 1
    20:06

    Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергией

    Другие страны
    19:59

    Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших месторождений в Азербайджане

    Энергетика
    19:50

    Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть вслед за ЕС

    Другие страны
    19:38

    Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером Великобритании

    Другие страны
    19:34
    Видео

    AYNA вносит изменения в схему движения на улице Короглу Рахимова в Баку

    Инфраструктура
    19:20

    Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

    Другие страны
    19:16

    АПБА начало расследование массового отравления в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие
    Лента новостей