Азербайджан намерен наращивать торгово-экономические связи с Атырауской областью Казахстана

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Казахстане Рашад Маммадов обсудил с акимом Атырауской области Нурланом Ногаевым вопросы торгово-экономического сотрудничества республик с регионом, передает Report со ссылкой на "Казинформ".

В ходе встречи посол отметил, что Азербайджан отправляет в регион предпринимателей и представителей транснациональных компаний для изучения экономического потенциала Атырауской области и при этом стремится изучить экспортный потенциал региона.

"Увидеть, что нас может заинтересовать, понять, куда выгоднее вкладывать инвестиции, чтобы польза от них была обоюдовыгодной, не только в другие страны, но и в другие регионы Казахстана", - подчеркнул посол.

Аким области отметил, что для региона приоритетными вопросами в данном контексте являются инвестирование, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, расширение и углубление деловых отношений.

"Необходимый для инвесторов деловой климат в Казахстане создан. И мы готовы к укреплению нашего торгово-экономического партнерства", - добавил Н. Ногаев.

По данным Департамента статистики области, на сегодняшний день в регионе функционируют 42 предприятия с участием азербайджанского капитала. За январь-март 2017 года внешнеторговый оборот Атырауской области с Азербайджанской Республикой составил 1,8 млн долларов США. Основными статьями экспорта в Азербайджан являются пресноводные рыбы, газойль и мазут с содержанием серы, газовые трубы.