Азербайджан начинает экспорт серной кислоты в Грузию и Россию

Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка - ООО "Азерсульфат" начинает экспорт серной кислоты в Грузию и Россию.

Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка - ООО "Азерсульфат" начинает экспорт серной кислоты в Грузию и Россию.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам директор компании Эмин Гулиев.

"Первая партия будет поставлена в Грузию в объеме 250-300 тонн, ежегодно - 7 500 тонн серной кислоты. А годовой объем экспорта в Россию составит 6 тыс. тонн. Уже началась оформление документов на продажу серной кислоты за рубеж. Заключен контракт с грузинским предприятием "Рустави Азот", ведутся переговоры и с несколькими российскими предприятиями. Процесс оформления документов сложный. Но он близится к завершению", - отметил он.

По словам Гулиева, годовая производственная мощность предприятия составляет 20 тыс. тонн: "Из них 10 тыс. тонн предназначены для внутреннего рынка, а 10 тыс. тонн - для экспорта. Ранее в Азербайджан импортировалась серная кислота, после начала работы завода местный спрос полностью удовлетворяется. Первая партия продукции была отправлена на метаноловый завод Государственной нефтяной компании (SOCAR)".

Напомним, что фундамент завода "Азерсульфат" площадью 1,5 гектара был заложен 18 января 2021 года. На предприятии создано 36 рабочих мест.