Азербайджан на 60% увеличил расходы на импорт табака и табачных изделий

В январе-июне этого года Азербайджан импортировал табак и табачные изделия на сумму 50,65 млн долларов США.

В январе-июне этого года Азербайджан импортировал табак и табачные изделия на сумму 50,65 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 59,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на импорт табака и табачных изделий за отчетный период составили 0,6% от общей стоимости импорта.

За 6 месяцев Азербайджан также экспортировал табак и его промышленные заменители на 3,7 млн долларов, что на 43,2% меньше, чем год назад.

Расходы на экспорт табака и заменителей табака составили 0,04% от общей стоимости экспорта.