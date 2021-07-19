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Азербайджан на 60% увеличил расходы на импорт табака и табачных изделий

Азербайджан на 60% увеличил расходы на импорт табака и табачных изделий В январе-июне этого года Азербайджан импортировал табак и табачные изделия на сумму 50,65 млн долларов США.
Бизнес
19 июля 2021 г. 12:25
Азербайджан на 60% увеличил расходы на импорт табака и табачных изделий

В январе-июне этого года Азербайджан импортировал табак и табачные изделия на сумму 50,65 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 59,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на импорт табака и табачных изделий за отчетный период составили 0,6% от общей стоимости импорта.

За 6 месяцев Азербайджан также экспортировал табак и его промышленные заменители на 3,7 млн долларов, что на 43,2% меньше, чем год назад.

Расходы на экспорт табака и заменителей табака составили 0,04% от общей стоимости экспорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan tütün və tütün məmulatlarının idxalına çəkdiyi xərci 60% artırıb

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