О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан на 25% увеличил расходы на импорт грузинской продукции

Азербайджан на 25% увеличил расходы на импорт грузинской продукции В январе-мае этого года Азербайджан импортировал грузинскую продукцию на общую сумму 32,9 млн долларов США.
Бизнес
21 июня 2021 г. 13:23
Азербайджан на 25% увеличил расходы на импорт грузинской продукции

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал грузинскую продукцию на общую сумму 32,9 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 24,6%. Азербайджан с долей 2,9% находится на 8-ом месте в десятке стран-импортеров грузинской продукции.

В целом, за отчетный период стоимость экспорта грузинской продукции за рубеж выросла на 24,4% в годовом сравнении и составила 1 538,2 тыс. долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstan məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 25% artırıb

Другие новости из категории

Грузия сократила импорт чая из Азербайджана
Грузия сократила импорт чая из Азербайджана
21 июня 2021 г. 13:36
 Азербайджан увеличил импорт лекарств из Грузии
 Азербайджан увеличил импорт лекарств из Грузии
21 июня 2021 г. 13:10
Азербайджан резко увеличил импорт автомобилей из Грузии
Азербайджан резко увеличил импорт автомобилей из Грузии
21 июня 2021 г. 12:29
Экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 15%
Экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 15%
21 июня 2021 г. 11:53
Региональные проекты ЕС в Азербайджане – поддержка малого предпринимательства
Региональные проекты ЕС в Азербайджане – поддержка малого предпринимательства
19 июня 2021 г. 15:34
В этом году импорт Азербайджана из Турции вырос более чем на 7%
В этом году импорт Азербайджана из Турции вырос более чем на 7%
18 июня 2021 г. 18:02
Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Турцией расширяется
ФотоМикаил Джаббаров: Сотрудничество с Турцией расширяется
18 июня 2021 г. 17:31
В товарообороте Азербайджана с Россией импорт превысил экспорт в 3 раза
В товарообороте Азербайджана с Россией импорт превысил экспорт в 3 раза
18 июня 2021 г. 17:26
Какую выгоду принесет Шушинская декларация Азербайджану и региону?
Какую выгоду принесет Шушинская декларация Азербайджану и региону?
18 июня 2021 г. 13:54
Несмотря на рост продаж на авторынке в Баку, цены все еще остаются высокими
Несмотря на рост продаж на авторынке в Баку, цены все еще остаются высокими
18 июня 2021 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi