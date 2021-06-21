Азербайджан на 25% увеличил расходы на импорт грузинской продукции

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал грузинскую продукцию на общую сумму 32,9 млн долларов США.

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал грузинскую продукцию на общую сумму 32,9 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 24,6%. Азербайджан с долей 2,9% находится на 8-ом месте в десятке стран-импортеров грузинской продукции.

В целом, за отчетный период стоимость экспорта грузинской продукции за рубеж выросла на 24,4% в годовом сравнении и составила 1 538,2 тыс. долларов США.