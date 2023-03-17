Азербайджан и Венгрия обсудили вопрос проведения совместного бизнес-форума

Азербайджан и Венгрия обсудили вопрос проведения совместного бизнес-форума.

Азербайджан и Венгрия обсудили вопрос проведения совместного бизнес-форума.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"В рамках участия президента Ильхама Алиева во внеочередном саммите глав государств Организации тюркских государств мы встретились с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем и обменялись мнениями по вопросам укрепления двусторонних торгово-экономических связей, проведения в ближайшем будущем совместного бизнес-форума", - написал министр.