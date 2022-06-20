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Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества по пяти направлениям

Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества по пяти направлениям Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился сегодня в Баку с заместителем премьер-министра Узбекистана, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.
Бизнес
20 июня 2022 г. 17:08
Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества по пяти направлениям

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился сегодня в Баку с заместителем премьер-министра Узбекистана, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в Facebook.

"На встрече мы провели полезные обсуждения об укреплении экономических связей между странами, расширении сотрудничества в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, инвестиций и малого и среднего бизнеса", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Özbəkistan 5 istiqamət üzrə əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə edib

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