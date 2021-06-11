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Азербайджан и Швеция могут сотрудничать в текстильной сфере

Азербайджан и Швеция могут сотрудничать в текстильной сфере Азербайджан и Швеция имеют большое наследие в области текстильного искусства. По этой причине считаю, что есть возможности для дальнейшего сотрудничества.
Бизнес
11 июня 2021 г. 13:50
Азербайджан и Швеция могут сотрудничать в текстильной сфере

Азербайджан и Швеция имеют большое наследие в области текстильного искусства. По этой причине считаю, что есть возможности для дальнейшего сотрудничества.

Об этом Report сообщил посол Швеции в Азербайджане Кристиан Камилл.

Он отметил, однако, что интерес, инициатива для сотрудничества в этой сфере должны исходить от компаний: "То есть представители этой сферы должны проявлять взаимную заинтересованность в налаживании сотрудничества друг с другом".

Посол коснулся азербайджанского ковроткачества: "Каждый иностранный гость, приезжающий в Азербайджан, восхищается узорами азербайджанских ковров. Надеюсь, что благодаря новому руководству "Азерхалча" образцы коврового искусства будут выставлены и в скандинавских странах".

Напомним, что торговый оборот между Азербайджаном и Швецией за пять месяцев текущего года снизился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,995 млн долларов США. Экспорт Азербайджана составил 615 тыс. долларов, импорт из Швеции в Азербайджан - 9,340 млн долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Sweden eye cooperating in textiles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla İsveç tekstil sahəsində əməkdaşlıq edə bilər

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