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Азербайджан и Молдова подписали Декларацию о сотрудничестве в таможенной сфере

Азербайджан и Молдова подписали Декларацию о сотрудничестве в таможенной сфере Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Таможенная служба Молдовы подписали Совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве.
Бизнес
27 марта 2024 г. 09:38
Азербайджан и Молдова подписали Декларацию о сотрудничестве в таможенной сфере

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Таможенная служба Молдовы подписали Совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве.

Как сообщили Report в комитете, декларация была подписана в ходе визита делегации ГТК в Молдову.

В ходе встреч с участием посла Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиева были обсуждены двусторонние отношения между таможенными службами двух стран, подчеркнута важность укрепления взаимного сотрудничества и обмена опытом.

В рамках визита азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью юридического отела, отдела по борьбе с контрабандой Таможенной службы Молдовы, посетила контрольно-пропускные пункты Скулень и Леушены-Албица на границе с Румынией. Азербайджанская делегация была проинформирована об организации процесса пересечения границы и таможенного контроля.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Moldova ink joint declaration of co-op in customs
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Moldova ilə gömrük sahəsində əməkdaşlıq bəyannaməsi imzalayıb

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