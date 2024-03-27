Азербайджан и Молдова подписали Декларацию о сотрудничестве в таможенной сфере

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Таможенная служба Молдовы подписали Совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве.

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Таможенная служба Молдовы подписали Совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве.

Как сообщили Report в комитете, декларация была подписана в ходе визита делегации ГТК в Молдову.

В ходе встреч с участием посла Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиева были обсуждены двусторонние отношения между таможенными службами двух стран, подчеркнута важность укрепления взаимного сотрудничества и обмена опытом.

В рамках визита азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью юридического отела, отдела по борьбе с контрабандой Таможенной службы Молдовы, посетила контрольно-пропускные пункты Скулень и Леушены-Албица на границе с Румынией. Азербайджанская делегация была проинформирована об организации процесса пересечения границы и таможенного контроля.