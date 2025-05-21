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Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере

Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере Делегация во главе с заместителем руководителя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самирой Мусаевой посетила Латвию для взаимного обмена опытом в налоговой сфере.
Бизнес
21 мая 2025 г. 14:42
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере

Делегация во главе с заместителем руководителя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самирой Мусаевой посетила Латвию для взаимного обмена опытом в налоговой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, С.Мусаева встретилась с генеральным директором Службы государственных доходов Латвии Байибой Шмите Роче, были проведены презентации по вопросам применяемого Службой процесса налогового контроля и управления рисками, контроля налоговых обязательств, применения правовых процедур и др.

В свою очередь, представители Азербайджана выступили с презентациями по темам услуг, оказываемых налогоплательщикам, и их совершенствования, налоговых споров и судебных разбирательств, использования искусственного интеллекта и информационных технологий, а также по другим вопросам.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Latvia exchange experience in taxation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Latviya vergi sahəsində təcrübə mübadiləsi aparıb

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