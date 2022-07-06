Азербайджан и Грузия обсудили торгово-экономические связи

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе правительственной администрации Грузии.

На встрече были обсуждены вопросы стратегического партнерства и углубления двустороннего сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.

Стороны акцентировали внимание на развитии сотрудничества в транспортной и инфраструктурной сферах.

Также состоялся обмен мнениями относительно торговых отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что Азербайджан в последние годы входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии.

Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, генеральный директор АО “Грузинские железные дороги” Давид Перадзе.