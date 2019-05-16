Азербайджан и Чехия могут создать совместные предприятия

Товарооборот между Азербайджаном и Чехией в 2018 году увеличился на 57% и превысил 1 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом сегодня на азербайджано-чешском бизнес-форуме в Баку заявил заместитель министра экономики Руфат Мамедов.

По его словам, на сегодняшний день между двумя странами подписано более 30 документов, охватывающих различные сферы. "Один из этих документов связан с поощрением и защитой инвестиций и устранением двойного налогообложения между двумя странами", - сказал Мамедов.

Он отметил, что сегодня существуют большие возможности по созданию совместных предприятий между Азербайджаном и Чехией: "В настоящее время в Азербайджане действуют 26 чешских компаний".

Замминистра подчеркнул, что до сих пор Чехия инвестировала в Азербайджан 33,5 млн долларов, а Азербайджан в экономику Чехии - 50 млн долларов. "Чешские компании участвовали в проектах в Азербайджане на общую сумму 2,8 млрд долларов. На Азербайджан приходится 88% всех инвестиций Чехии на Южном Кавказе", - сказал он.