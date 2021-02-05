Азербайджан экспортирует кокс в Индию

Кокс, загруженный в полувагоны на станции Кешля, транспортируется в порт Поти, где загружается на судно и доставляется морским путем в страну назначения

Кокс, произведенный на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), уже экспортируется в Индию.

Как сообщает “Report”, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express осуществляет транспортировку этого груза в грузинский порт Поти.

Кокс, загруженный в полувагоны на станции Кешля, транспортируется в порт Поти, где загружается на судно и доставляется морским путем в страну назначения.

С начала 2021 года по настоящее время 25 тыс. тонн кокса отправлено в Индию, из них последняя партия объемом в 1 000 тонн уже отгружена. Еще 25 тыс. тонн кокса планируется перевезти в этом месяце. Вагоны предоставляют АЖД и ADY Express.

Напомним, что в ноябре-декабре 2020 года ADY Express перевезла в порт Поти 27 тыс. тонн кокса, который был доставлен в Китай.