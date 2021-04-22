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Азербайджан будет импортировать морепродукты из Грузии

Азербайджан будет импортировать морепродукты из Грузии После увеличения объемов производства предусмотрен экспорт морепродуктов
Бизнес
22 апреля 2021 г. 11:13
Азербайджан будет импортировать морепродукты из Грузии

Компания Maricultura Georgia, действующая в Аджарском регионе Грузии, планирует экспортировать морепродукты в Азербайджан.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

На предприятии, созданном в 2020 году недалеко от села Квариати, культивируют и выращивают мидии и устрицы. Продукция пока реализуется на внутреннем рынке. После увеличения объемов производства предусмотрен экспорт морепродуктов.

Азербайджан, Украина, Россия, Гонконг и Канада уже выразили заинтересованность в поставках этой продукции из Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstandan dəniz məhsulları idxal edəcək

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