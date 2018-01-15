Азербайджан более чем вдвое увеличил импорт автомобилей в прошлом году

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В 2017 году импорт автомобилей в Азербайджан в годовом сравнении увеличился на 7 352 единиц или 127,95% (в 2,3 раза).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), если в 2016 году в страну ввезено 5 746 автомобилей, в 2017-м их количество выросло до 13 098 единиц.

По информации, среди ввозимых в страну автомобилей 187 или 1,43% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя, 11 610 или 88,64% - легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 1 227 или 9,37% - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 74 или 0,57% - моторные транспортные средства специального назначения.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, выросло на 94,79% или 91, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - в 2,3 раза или на 6 619, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов - в 2,15 раза или на 656. Импорт моторных транспортных средств специального назначения сократился на 14 или 15,91%.