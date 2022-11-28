"AZCHEMCO" и "AZERBAZALT" подписали меморандум о сотрудничестве

Азербайджанская химическая компания ООО "AZCHEMCO" подписала меморандум о сотрудничестве с ООО "Научно-производственное объединение AZERBAZALT".

Азербайджанская химическая компания ООО "AZCHEMCO" подписала меморандум о сотрудничестве с ООО "Научно-производственное объединение AZERBAZALT".

Напомним, что в сентябре этого года ООО "Научно-производственное объединение AZERBAZALT" выиграло тендер по эксплуатации базальтового месторождения "Чайкенд" в Гёйгёльском районе площадью 10,8 гектара.

В подписанном документе стороны подтвердили начало сотрудничества в сфере совместного производства и реализации различных химических и органических продуктов как для внутреннего рынка Азербайджана, так и для экспорта в рамках проекта "Made in Azerbaijan". Как сообщают руководство и специалисты компаний, данная совместная деятельность позволит Азербайджану выйти на мировые рынки с новыми инновационными продуктами.

OOO "AZCHEMCO" генерирует идеи и проекты в сферах поддержки норм и стандартов в области безопасности пищевых продуктов в стране на основании международных требований, улучшения обеспечения безопасными и качественными продуктами питания, повышения безопасности и качества пищевых продуктов, конкурентоспособности и экспортного потенциала страны, производства удобрений и средств защиты растений, а также проведения информационно-просветительских мероприятий по их правильному использованию.