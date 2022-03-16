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AZAL в Стамбуле провел презентацию для турагентов

AZAL в Стамбуле провел презентацию для турагентов В Стамбуле прошла презентация новых возможностей и перспектив развития сотрудничества между Национальным авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL) и туристическими агентами Турции.
Бизнес
16 марта 2022 г. 16:57
AZAL в Стамбуле провел презентацию для турагентов

В Стамбуле прошла презентация новых возможностей и перспектив развития сотрудничества между Национальным авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL) и туристическими агентами Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Основное внимание во время мероприятия было уделено обсуждению вопросов реализации продаж в Турции, также на встрече были рассмотрены задачи выполнения рейсов в период пандемии COVID-19.

Мероприятие было организовано Aviareps Turkey - ведущей мировой компанией по работе с авиакомпаниями в сфере туризма.

На встрече со вступительной речью выступил Фуад Юсифов - начальник Управления маркетинга и производства «Азербайджанских Авиалиний», подчеркнувший, не только братский, но и стратегически важный характер международных отношений между Азербайджаном и Турцией.

Специалист по туризму Арзу Гулиева выступила с презентацией о туристическом потенциале страны, отметив его широкие туристические перспективы.

В рамках мероприятия презентацию провел менеджер по маршрутной сети авиакомпании AZAL по региону Азии и Ближнего Востока Эльвин Разиев. Он отметил, что Турция - это ведущая страна по числу выполнения рейсов с Азербайджаном.

Стамбул является самым связанным городом в маршрутной сети ЗАО AZAL. Рейсы выполняются как "Азербайджанскими Авиалиниями" в новый аэропорт Стамбула, так и лоукостером Buta Airways в аэропорт Сабихи Гекчен.

Стоит также отметить, что граждане Азербайджана и Турции могут легко путешествовать между двумя странами, используя только свои биометрические удостоверения личности. Простота путешествия является дополнительным стимулом для увеличения пассажиропотока между двумя странами.

Ежегодно тысячи туристов из Азербайджана и Турции путешествует между двумя странами, и эта цифра продолжит расти по мере снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL İstanbulda turizm agentlikləri üçün təqdimat keçirib

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