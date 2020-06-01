Авиакомпания Emirates сократила часть сотрудников из-за пандемии

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines уволила часть сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте правительства Дубая.

"Нынешняя пандемия оказала влияние на многие отрасли экономики, и, хотя мы пытались сохранить исходный состав нашей семьи, мы рассмотрели все возможные сценарии, чтобы поддерживать нашу деятельность, и все же пришли к выводу, что, к сожалению, вынуждены попрощаться с некоторыми из прекрасных людей, которые с нами работали", - приводятся в заявлении слова представителя компании. Число уволенных сотрудников не уточняется.