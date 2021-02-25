AMFA: Пандемия показала значимость цифровизации в сфере микрофинансирования

"Пандемия еще раз показала, насколько важна цифровизация в микрофинансовом секторе"

Преимущества и выгоды цифровизации в микрофинансовом секторе Азербайджана обсуждались еще за 4-5 лет до пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Джалал Алиев на 10-й Азербайджанской конференции по микрофинансированию на тему "Перспективы в эпоху постпандемии: шаги к цифровизации".

"Пандемия еще раз показала, насколько важна цифровизация в микрофинансовом секторе. В настоящее время существует ряд проблем, связанных с ее внедрением в этой области. Эти проблемы можно разделить на внесекторальные и внутрисекторальные", - сказал он.