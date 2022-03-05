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Американская eBay с 3 марта приостановила доставку заказов в РФ и Украину

Американская eBay с 3 марта приостановила доставку заказов в РФ и Украину Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, приостановила доставку заказов в Россию и в Украину.
Бизнес
5 марта 2022 г. 11:46
Американская eBay с 3 марта приостановила доставку заказов в РФ и Украину

Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, приостановила доставку заказов в Россию и в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в субботней рассылке компании по электронной почте.

Причиной такого решения названа ситуация вокруг Украины. Согласно сообщению, компания приостановила "международную доставку в Украину и в Россию с 3 марта, чтобы защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках".

Как уточнили в eBay, компания "приостановила взимание комиссии за реализацию для пользователей на Украине, чтобы смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств".

eBay Inc. - одна из крупнейших в мире американских компаний в области коммерции, оперирующая на 190 рынках. Согласно исследованию Data Insight, eBay стал самым популярным экспортным маркетплейсом в России в 2021 году.

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Версия на английском языке eBay suspends deliveries to Russia, Ukraine

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