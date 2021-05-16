AlixPartners: Потери автопроизводителей от дефицита чипов увеличатся

Ранее упущенная выручка оценивалась в 61 миллиард долларов США

Глобальная нехватка полупроводниковых чипов обойдется автопроизводителям в упущенной выручке в 110 миллиардов долларов США в этом году по сравнению с предыдущей оценкой в 61 миллиард долларов США.

Как передает Report, об этом пишет международное информационное агентство Reuters со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы AlixPartners.



Затяжной кризис с нехваткой чипов заставил автопроизводителей проявлять проактивную позицию прямо сейчас и обеспечивать устойчивость цепочки поставок в долгосрочной перспективе, чтобы избежать сбоев в будущем, заявила компания.

В прошлом автопроизводители заключали соглашения о прямых поставках с производителями определенного сырья, включая драгоценные металлы, такие как палладий и платина, которые используются в системах очистки выхлопных газов. Более прямой подход к обеспечению поставок драгоценных металлов был применен после нарушения предложения и цен на этом рынке.



«Автопроизводители сейчас рассматривают возможность развития прямых отношений с производителями полупроводников», - сказал Марк Уэйкфилд, соруководитель глобальной автомобильной практики AlixPartners.



По словам Уэйкфилда, в прошлом автопроизводители неохотно брали на себя долгосрочные обязательства по покупке полупроводников или другого сырья и финансовые обязательства по таким соглашениям.

Теперь «риск реальный, а не потенциальный» риск потери производства из-за нехватки полупроводников, добавил он.



Автопроизводитель Ford Motor Co (F.N) в четверг заявил, что модернизирует автомобильные детали для использования более доступных микросхем в ответ на глобальную нехватку полупроводников.