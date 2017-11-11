Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Китайская компания Alibaba продала товаров на рекордную сумму в "День холостяка" — китайского аналога "Черной пятницы".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, компания за три минуты с начала "Дня холостяка" продала товаров на сумму 10 млрд юаней (1,5 млрд долларов).

Как отмечается, за шесть минут сумма практически удвоилась — до 19 млрд юаней (3 млрд долларов)

Напомним, что "День холостяка" отмечается в Китае каждый год 11 ноября. В течение 24 часов магазины устраивают масштабные распродажи.