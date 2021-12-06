Alibaba объявила об изменениях в структуре и кадровых перестановках

Китайский онлайн-ритейлер Alibaba Group Holding Ltd сегодня объявил о создании двух групп по цифровой торговле — одной для мировых операций, другой — для операций внутри страны.

Китайский онлайн-ритейлер Alibaba Group Holding Ltd сегодня объявил о создании двух групп по цифровой торговле — одной для мировых операций, другой — для операций внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, компания также объявила о кадровых перестановках. Эти изменения в структуре, как предполагается, должны помочь Alibaba в условиях усиливающихся давления и контроля властей.

Так, 1 апреля новым главным финансовым директором компании станет Тоби Сб, сменив на этом посту Мэгги Ву. Она останется одним из исполнительных членов совета директоров.

Акции компании на утренних торгах в Гонконге упали более чем на 8%.