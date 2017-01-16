Акционер Technol Джавид Сабзалиев: Наша цель - выход на мировой рынок в качестве азербайджанской марки - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Интервью агентству Report Джавида Сабзалиева, одного из акционеров Technol – первого на Кавказе производителя моторных и индустриальных масел, запуск которого ожидается в ближайшие дни.

- Джавид муэллим, прежде всего, расскажите, как возникла идея создания такого завода и о первых шагах в этом направлении. Насколько известно, это первый завод по производству моторных и индустриальных масел в нашей стране.

- Прежде всего, хочу сказать, что Technol – первый современный завод в этом секторе не только в Азербайджане, но и на Кавказе. Завод имеет возможности для производства всех видов масел для коробки передач, моторных и индустриальных масел. Идея создания такого завода в Азербайджане неслучайна. Развитие этого сектора в стране, производящей нефть и известной в мире как нефтяная школа и академия, помимо новой бизнес-идеи, стало моральным долгом для нас. Предприятия по производству моторных и индустриальных масел имеются в большинстве стран-производителей нефти. Поэтому, обсудив вопрос с другими учредителями, мы посчитали важным создание такого предприятия.

- Как вы оцениваете роль Technol в развитии экономики страны?

- Как я отметил, Technol – единственный завод в этой сфере. До сих пор страна исключительно импортировала моторные и индустриальные масла. Это способствовало формированию дорогих цен, а также отсутствию доступа на рынке к определенным продуктам в соответствии со спросом потребителей. К этому времени из-за внешних факторов большинство марок исчезло с азербайджанского рынка. С учетом этого, первый важный аспект заключается в прочной рыночной позиции Technol. С другой стороны, запуск такого предприятия задействует определенное количество рабочей силы.

Одним из важных нюансов является то, что мы – экспортоориентированное предприятие. Наша продукция будет продаваться не только в Азербайджане, но и в зарубежных странах. Это означает приток валюты в страну, рост положительного сальдо, которое, как мы знаем, является одним из ключевых показателей развития страны.

- Многих потребителей, конечно же, волнует вопрос качества. Если быть откровенным, какова ситуация в этой области?

- Это один из наших важнейших аспектов. Многие потребители могут думать, что качество отечественных продуктов вызывает определенные сомнения. Но некоторые аспекты, которые я сейчас перечислю, доказывают обратное.

В первую очередь, хочу отметить, что наше предприятие – первое в Азербайджане, которое функционирует по стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2015. Управление процессом производства будет основываться на стандартах ISO. Помимо этого, для более профессионального управления производственным процессом мы пригласили в страну ведущих специалистов и инженеров-химиков, имеющих многолетний опыт работы в этой области и работающих на известные бренды зарубежных стран. Предпроизводственная стадия и производственный процесс, который начнется в скором времени, полностью находятся под контролем данных лиц.

Следующий аспект заключается в том, что химические ингредиенты, используемые для приготовления продукта, одобрены ведущими мировыми производителями автомобилей и двигателей, а также авторитетными международными автомобильными структурами. Это Mercedes-Benz, BMW, Renault, Volkswagen, Volvo, MAN и др. производители двигателей, Американский институт нефти, в том числе, такие международные организации как Европейская ассоциация производителей автомобилей.

Также важно отметить, что в процессе производства используются отвечающие самым современным стандартам технические средства производства Великобритании, Германии и Японии. В Азербайджане мы построили лабораторию, которой нет у многих всемирно известных марок. Это позволит нам оценить и проанализировать любые жалобы клиентов в их присутствии в лабораторных условиях. Таким образом, потребители могут быть уверены в высоком качестве продуктов Technol.

- Насколько завод покроет потребности страны в этой сфере?

- Наши сотрудники провели рыночные исследования по Азербайджану и соседним странам. Нашей целью является выход на рынок не только Азербайджана, но и других стран. По итогам исследований мы можем сказать, что в короткие сроки после запуска завода на полную мощность он сможет обеспечить 100% потребности страны, а также экспортировать продукцию в другие страны. Это касается как моторных и масел для коробки передач, так и индустриальных масел.

- В предыдущих ответах вы затронули вопрос экспорта. Когда планируется его начать?

- Мы экспортоориентированная компания. Первоначальной целью являются продажи на внутреннем рынке, после первого квартала 2017 года мы планируем экспорт во многие зарубежные страны, включая соседнюю Грузию и страны Центральной Азии. Создание завода может кому-то показаться легким делом, однако это длительный и трудоемкий процесс. Все наши усилия до настоящего момента были направлены на запуск завода и выпуск качественной продукции. Сейчас мы почти достигли цели. Как я отмечал ранее, с полной ответственностью могу заявить, что наша продукция будет соответствовать самым современным стандартам.

Теперь мы можем спокойно работать над организацией процесса экспорта. Ведутся переговоры со специалистами и продавцами этой сферы вышеуказанных стран, и уже получены первые результаты. Мы надеемся на скорейшее успешное завершение переговоров и продвижение азербайджанской марки на мировых рынках. Это не только наша бизнес-цель, но и имидж всей страны.

- Известна ли точная дата запуска завода?

- Да, известна. Все работы находятся на стадии завершения, и если не возникнут форс-мажорные обстоятельства, завод официально будет запущен 28 января.