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Airbus в 2021 году увеличил поставки самолетов

Airbus в 2021 году увеличил поставки самолетов Авиакосмический концерн завершил квартал с чистой прибылью в 362 млн евро против убытка годом ранее на уровне 481 млн евро
Бизнес
29 апреля 2021 г. 10:08
Airbus в 2021 году увеличил поставки самолетов

Чистая прибыль авиакосмического концерна Airbus в первом квартале 2021 года, приходящаяся на акционеров компании, составила 362 миллиона евро против убытка годом ранее на уровне 481 миллион евро, следует из отчетности компании.

Как передает Report, в пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,46 евро против убытка в 0,61 евро годом ранее. Выручка Airbus сократилась в годовом выражении на 2%, до 10,46 миллиарда евро. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 10,3 миллиарда евро.

Компания в минувшем квартале поставила 125 самолета против 122 самолета годом ранее. Компания ожидает, что количество поставок коммерческих самолетов в текущем году будет таким же, как и в 2020 году — за прошлый год компания поставила 566 самолетов.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 марта составляло 127,8 тысячи человек.

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