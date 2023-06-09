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ADB подготовит 4-летнюю дорожную карту для Азербайджана

ADB подготовит 4-летнюю дорожную карту для Азербайджана Офис государственно-частного партнерства Азиатского банка развития (ADB) в рамках страновой стратегии партнерства на 2024-2028 гг. подготовит дорожную карту государственно-частного партнерства Азербайджана.
Бизнес
9 июня 2023 г. 11:51
ADB подготовит 4-летнюю дорожную карту для Азербайджана

Офис государственно-частного партнерства Азиатского банка развития (ADB) в рамках страновой стратегии партнерства на 2024-2028 гг. подготовит дорожную карту государственно-частного партнерства Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, соответствующее обсуждение состоялось на встрече с делегаций ADB в структуре.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы эффективного планирования и осуществления госзакупок, правительственные планы госзакупок через единый интернет-портал, возможности участия в тендере.

В завершение были рассмотрены вопросы сотрудничества с ADB в направлении увеличения человеческих ресурсов и институционального потенциала в сфере инфраструктуры качества.

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Версия на английском языке ФотоADB to prepare four-year roadmap for Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке ФотоADB Azərbaycan üçün 4 illik Yol Xəritəsi hazırlayacaq

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