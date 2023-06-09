ADB подготовит 4-летнюю дорожную карту для Азербайджана

Офис государственно-частного партнерства Азиатского банка развития (ADB) в рамках страновой стратегии партнерства на 2024-2028 гг. подготовит дорожную карту государственно-частного партнерства Азербайджана.

Офис государственно-частного партнерства Азиатского банка развития (ADB) в рамках страновой стратегии партнерства на 2024-2028 гг. подготовит дорожную карту государственно-частного партнерства Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, соответствующее обсуждение состоялось на встрече с делегаций ADB в структуре.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы эффективного планирования и осуществления госзакупок, правительственные планы госзакупок через единый интернет-портал, возможности участия в тендере.

В завершение были рассмотрены вопросы сотрудничества с ADB в направлении увеличения человеческих ресурсов и институционального потенциала в сфере инфраструктуры качества.