Завершился XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который проходил на Красной площади в Москве.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На фестивале, в котором принимали участие свыше тысячи музыкантов, вокалистов и танцоров, нашу страну представляли военный оркестр Высшего военного училища имени Гейдара Алиева и Ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

По итогам фестиваля наша команда удостоилась четвертого места и была награждена дипломом.