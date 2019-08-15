Завершился конкурс "Мастера артиллерийского огня", который проводился в рамках Армейских международных игр-2019 в Казахстане.

Как сообщили Report в министерстве обороны, согласно итогам соревнований и решению судей, а также по очкам, набранным в конкурсе с участием 12 команд, команда Казахстана заняла первое, команда России - второе, Команда Узбекистана - третье, команда Азербайджана - четвертое места.

Конкурс "Мастера артиллерийского огня" завершился торжественной церемонией закрытия.