 Наверх

Завершился конкурс "Мастера артиллерийского огня"

Завершился конкурс "Мастера артиллерийского огня"

Завершился конкурс "Мастера артиллерийского огня", который проводился в рамках Армейских международных игр-2019 в Казахстане.

Как сообщили Report в министерстве обороны, согласно итогам соревнований и решению судей, а также по очкам, набранным в конкурсе с участием 12 команд, команда Казахстана заняла первое, команда России - второе, Команда Узбекистана - третье, команда Азербайджана - четвертое места.

Конкурс "Мастера артиллерийского огня" завершился торжественной церемонией закрытия.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!