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Зампредседателя ANAMA проинформировал представителя НАТО о масштабах минной угрозы в Азербайджане

Зампредседателя ANAMA проинформировал представителя НАТО о масштабах минной угрозы в Азербайджане В рамках визита делегации Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) во главе с заместителем председателя агентства Самиром Поладовым в штаб-квартиру НАТО состоялась встреча с заместителем помощника Генерального секретаря НАТО по опера
Армия
24 сентября 2024 г. 20:30
Зампредседателя ANAMA проинформировал представителя НАТО о масштабах минной угрозы в Азербайджане

В рамках визита делегации Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) во главе с заместителем председателя агентства Самиром Поладовым в штаб-квартиру НАТО состоялась встреча с заместителем помощника Генерального секретаря НАТО по операциям Бурджу Сан.

Как сообщает Report, на встрече с участием сотрудников представительства Азербайджана при НАТО делегация ANAMA рассказала о масштабах минной угрозы в Азербайджане и мерах, принимаемых нашей страной для устранения проблемы.

Самир Поладов сообщил о гуманитарных, экономических и экологических последствиях мин, отметив, что с ноября 2020 года 379 азербайджанцев погибли или получили ранения в результате разрыва мин. Он также отметил, что мины серьезно препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли, замедляют проведение восстановительных работ на этих территориях.

В рамках встречи были также обсуждены вопросы сотрудничества в области гуманитарного разминирования и внедрения новых технологий в этой сфере.

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