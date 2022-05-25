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Закир Гасанов встретился с Сельджуком Байрактаром

Закир Гасанов встретился с Сельджуком Байрактаром 25 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с техническим директором турецкой компании Baykar Сельджуком Байракдаром, находящимся с визитом в нашей стране.
Армия
25 мая 2022 г. 16:27
Закир Гасанов встретился с Сельджуком Байрактаром

25 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с техническим директором турецкой компании Baykar Сельджуком Байрактаром, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подчеркнув, что дружеские отношения между руководителями двух стран играют важную роль в развитии отношений между нашими странами, генерал-полковник Гасанов отметил важность проведения таких встреч в плане расширения взаимного сотрудничества.

На встрече была подчеркнута значимость проведения в этом году в Баку фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani defense minister meets Selcuk Bayraktar
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Selçuk Bayraktarla görüşüb

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