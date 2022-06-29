О нас

Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Пакистана

Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Пакистана 29 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захи
Армия
29 июня 2022 г. 14:19
Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Пакистана

29 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостей, министр обороны подчеркнул, что наши народы связывают узы дружбы и взаимного доверия и что отношения между Азербайджаном и Пакистаном, достигшие уровня стратегического партнерства, развиваются по восходящей.

Выразив признательность за теплый прием, командующий ВВС Пакистана отметил исторические сложившиеся дружественные отношения между нашими народами. Было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном значительно расширилось и укрепилось, отмечено о наличии большого потенциала двустороннего военного сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Пакистаном в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоZakir Hasanov meets with Commander of Air Force of Pakistan
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Pakistanın Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı ilə görüşüb

Самое важное

Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
29 июня 2022 г. 14:14
В Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
ФотоВ Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
29 июня 2022 г. 13:47
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
28 июня 2022 г. 16:34
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
28 июня 2022 г. 11:56
Журналисты побывали на малой гидроэлектростанции Кяльбаджар-1
ФотоЖурналисты побывали на малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1"
28 июня 2022 г. 10:31
В Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
ФотоВ Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
27 июня 2022 г. 16:34
Заложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
ФотоЗаложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
27 июня 2022 г. 15:43
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
27 июня 2022 г. 12:50
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
27 июня 2022 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi