Закир Гасанов встретился с командующим Транспортного командования США

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой командующим Транспортного командования США, генералом Дареном МакДю.

Как сообщили Report в министерстве, министр обороны проинформировал гостей о военно-политической ситуации в регионе, продолжении оккупационной политики Армении, увеличении случаев нарушения перемирия в последнее время на линии фронта и осуществлении этих провокаций армянскими вооруженными подразделениями.

Затронув вопрос усиления ядерной безопасности в регионе, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что это является серьезной проблемой не только для региона, но и для всего мира.

Генерал-полковник З.Гасанов, говоря о положительных результатах, достигнутых в различных направлениях сотрудничества между Азербайджаном и США, выразил удовлетворенность расширением взаимных связей.

Поблагодарив за вклад Азербайджанских Вооруженных сил в Международные Силы Содействия Безопасности в Афганистане, командующий Транспортного командования США также высоко оценил плодотворное военное сотрудничество между нашими странами.

Стороны обсудили также ряд других вопросов двустороннего сотрудничества.