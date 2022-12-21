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Закир Гасанов встретился с Хулуси Акаром

Закир Гасанов встретился с Хулуси Акаром Находящийся с официальным визитом в Турции министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
Армия
21 декабря 2022 г. 13:43
Закир Гасанов встретился с Хулуси Акаром

Находящийся с официальным визитом в Турции министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, отмечена важность дальнейшего расширения деятельности, проводимой в этом направлении.

В ходе двусторонней встречи было особо подчеркнуто, что искренние отношения глав двух братских государств благотворно влияют на сферу военного сотрудничества, равно как и на другие сферы.

Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться и укрепляться.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani defense minister meets with his Turkish counterpart 
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Hulusi Akarla görüşüb, hərbi, hərbi-texniki əməkdaşlıq müzakirə olunub - YENİLƏNİB

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