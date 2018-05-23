Закир Гасанов встретился с генералами НАТО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ 23-го мая министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Управления военного партнерства НАТО, генерал-майором Оддом Эгилем Педерсеном и начальником штаба Командования сухопутных войск Североатлантического альянса, дивизионным генералом Эрханом Узуном.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи генерал-полковник З. Гасанов, отметив особое значение, придаваемое Азербайджаном сотрудничеству с НАТО, подчеркнул, что военнослужащие Азербайджанской армии постоянно принимают участие в программах Альянса, в частности, в миссии "Решительная поддержка", проводимой в Афганистане. Гости в свою очередь отметив, что Азербайджан является важным партнером для НАТО, высоко оценили знание и умение азербайджанских офицеров, проходящих службу в штабах Альянса и участвующих в его различных программах.

Выразив удовлетворение высоким профессионализмом и подготовкой личного состава Азербайджанской армии, гости особо отметили, что азербайджанские офицеры, делящиеся своими знаниями и опытом на различных мероприятиях, проводимых в рамках программ НАТО, являются достойным примером для своих коллег из других стран. Гости, прибывшие в нашу страну для того, чтобы наблюдать за полевым учением по самооценке 2-го уровня разведывательной роты Азербайджанской армии, проводимого в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ), выразили уверенность, что, как и прежде, и на этот раз учение завершится успешно.