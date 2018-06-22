Закир Гасанов: В скором времени планируется обеспечить постоянным жильем еще около 500 военнослужащих

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "В скором времени планируется обеспечить постоянным жильем еще около 500 военнослужащих".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

По его словам, одним из приоритетных направлений является и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих:

"В результате внимания и заботы государства в последние годы в Баку, Гяндже и Нахчыване около 1400 военнослужащих обеспечены постоянным жильем. А около 2000 военнослужащих обеспечены служебными квартирами в различных регионах. 85 процентов личного состава Вооруженных Сил размещено в новых современных военных городках".

Министр отметил, что за короткое время, особенно в прифронтовой зоне, были построены и сданы в эксплуатацию около 40 новых военных городков:

"В настоящее время ведутся заключительные работы в 5 воинских частях. До конца года планируется завершить строительство 4 новых военных городков. Кроме этого, на основании распоряжения Верховного главнокомандующего в скором времени планируется обеспечить постоянным жильем еще около 500 военнослужащих".