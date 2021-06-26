Закир Гасанов: Турция играет большую роль в боевой подготовке азербайджанской армии

"Вооруженные силы Турции играют большую роль в боевой подготовке азербайджанского офицера, азербайджанской армии".

"Вооруженные силы Турции играют большую роль в боевой подготовке азербайджанского офицера, азербайджанской армии".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в интервью Real TV.

"Многие наши офицеры получили образование в военных школах Турции. Они прошли обучение в наших учебных центрах. В результате всего этого части и соединения азербайджанской армии - азербайджанские солдаты и офицеры проявили в боях высокий профессионализм и патриотизм. Результаты очевидны. Сегодня весь мир изучает операции, проводимые Вооруженными силами Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего. В связи с этим к нам поступили многочисленные обращения. Мы готовы поделиться своим опытом с близкими друзьями при условии обеспечения конфиденциальности", - добавил министр.