Закир Гасанов провел служебное совещание по итогам широкомасштабных учений

Под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание по итогам широкомасштабных оперативно-тактических учений.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Проанализировав итоги широкомасштабных учений, прошедших согласно плану, утвержденному Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, которые были проведены в ночное время суток, министр обороны отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены. Министр, отметив значимость учений, довел до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию.

Генерал-полковник З.Гасанов, касаясь текущей военно-политической ситуации в регионе, особо подчеркнул, что внутренние политические противостояния, происходящие в Армении, могут вызвать обострение ситуации на линии соприкосновения войск. Министр обороны поручил войскам немедленно пресечь масштабные провокации противника с применением вооружения, имеющегося в распоряжении.