Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств, которое прошло 26-го мая в Москве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Перед заседанием министры обороны государств-участников СНГ возложили цветы к могиле неизвестного солдата, а также заложили камень в основание скульптурной композиции "Древо жизни", посвященной воинам-освободителям, а также высадили горные сосны в Международном центре минобороны в Москве.

Затем состоялась встреча министров обороны, в ходе которой были обсуждены вопросы текущего военного сотрудничества и перспективы на будущее.