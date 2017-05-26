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    Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

    На встрече были обсуждены вопросы текущего военного сотрудничества и перспективы на будущее

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств, которое прошло 26-го мая в Москве.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

    Перед заседанием министры обороны государств-участников СНГ возложили цветы к могиле неизвестного солдата, а также заложили камень в основание скульптурной композиции "Древо жизни", посвященной воинам-освободителям, а также высадили горные сосны в Международном центре минобороны в Москве.

    Затем состоялась встреча министров обороны, в ходе которой были обсуждены вопросы текущего военного сотрудничества и перспективы на будущее.

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