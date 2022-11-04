Закир Гасанов посетил воинские части, дислоцированные на границе с Арменией

По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 4 ноября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные сотрудники министерства посетили воинские части, дислоцированные на

По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 4 ноября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные сотрудники министерства посетили воинские части, дислоцированные на границе с Арменией.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с условиями, созданными в недавно введенной в эксплуатацию воинской части. До сведения министра было доведено, что в части имеются все необходимые условия для организации военной службы на высоком уровне.

После проверки бытовых условий личного состава З.Гасанов ознакомился со служебной деятельностью военнослужащих, проходящих службу на боевых постах.

Министру обороны доложили об оперативной обстановке.

Закир Гасанов дал соответствующие поручения по вопросам организации боевого дежурства и службы войск, дальнейшего улучшения социально-бытовых условий военнослужащих.