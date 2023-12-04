Закир Гасанов ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники на выставке EDEX-2023

Продолжается визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Египет.

Продолжается визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Египет.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, участвующий в международной оборонной выставке "EDEX-2023" генерал-полковник З.Гасанов ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники, представленными на стендах итальянской компании "Leonardo", а также египетских компаний "ARMADA" и "AOI".

На выставке компании из разных стран предоставили посетителям подробную информацию о производимой ими продукции военного назначения.