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Закир Гасанов ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники на выставке EDEX-2023

Закир Гасанов ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники на выставке EDEX-2023 Продолжается визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Египет.
Армия
4 декабря 2023 г. 18:42
Закир Гасанов ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники на выставке EDEX-2023

Продолжается визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Египет.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, участвующий в международной оборонной выставке "EDEX-2023" генерал-полковник З.Гасанов ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники, представленными на стендах итальянской компании "Leonardo", а также египетских компаний "ARMADA" и "AOI".

На выставке компании из разных стран предоставили посетителям подробную информацию о производимой ими продукции военного назначения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Misirdə müasir silah və döyüş texnikası nümunələrini izləyib

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