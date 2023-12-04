Закир Гасанов принял участие в открытии международной оборонной выставки в Египте

Находящийся с визитом в Египте министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии открытия международной оборонной выставки EDEX 2023.

Находящийся с визитом в Египте министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии открытия международной оборонной выставки EDEX 2023.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, визит делегации состоялся по приглашению министра обороны Египта.

Закир Гасанов ознакомился с представленными на международной оборонной выставке EDEX 2023 вооружением, техникой и средствами военного назначения, производимыми предприятиями Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики, а также турецкими компаниями TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN, SARSILMAZ, CANİK и BAYKAR.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с руководителями компаний.

На встречах были подробно обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.