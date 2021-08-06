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Закир Гасанов осмотрел в Кельбаджарском районе строящийся учебный полигон

Закир Гасанов осмотрел в Кельбаджарском районе строящийся учебный полигон Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе.
Армия
6 августа 2021 г. 10:02
Закир Гасанов осмотрел в Кельбаджарском районе строящийся учебный полигон
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Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Было доложено, что учебный полигон строится в целях повышения профессиональной подготовки личного состава воинских частей, расположенных в условиях сложной и высокогорной местности. Согласно плану подготовки войск, квалифицированными инструкторами на полигоне будут проводиться тренировки, полностью адаптированные к условиям боя и отвечающие требованиям рельефа местности.

Поинтересовавшись ходом работ, проводимых на полигоне, который строится для выполнения учебных стрельб из оружия различного калибра и выполнения бронетехникой учебно-тренировочных задач, министр дал соответствующие поручения.

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Версия на английском языке Minister of Defense inspects training range under construction in Kalbajar region
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Kəlbəcərə gedib, təlim poliqonuna baxış keçirib

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